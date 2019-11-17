Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее

По словам сотрудников музея, порностудия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов для съемок купальников. В съемках принимали участия порнозвезды Кристина Мэй (Christina May), Эмили Блейк (Emily Blake) и Бетани Адамс (Bethany Adams).

«Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей, — посетовал собеседник издания. — А ведь рядом ходили дети». На снимках, которые появились в Instagram, девушки, одетые в откровенные костюмы, вызывающе позируют на камеру.