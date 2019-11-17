Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее

Полуголые порноактрисы, одетые в костюмы экипажа самолета, устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд. Соответствующий ролик опубликовало издание The Sun, передает Lenta.ru.
По словам сотрудников музея, порностудия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов для съемок купальников. В съемках принимали участия порнозвезды Кристина Мэй (Christina May), Эмили Блейк (Emily Blake) и Бетани Адамс (Bethany Adams).
«Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей, — посетовал собеседник издания. — А ведь рядом ходили дети». На снимках, которые появились в Instagram, девушки, одетые в откровенные костюмы, вызывающе позируют на камеру.
Представители музея подчеркнули, что не имели представления, что происходило на борту самолета. «Если бы мы знали, чем они там занимались, мы бы немедленно это остановили, — заверила управляющая музея Дайан Джеймс. — Они нас подставили».