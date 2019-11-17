Вс, 17.11.2019
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Архивное фото: Рудковская и Билан с петербургским расчленителем Олегом Соколовым

Олег Соколов (третий слева)

ФОТО: t.me/doveoftheworld

Яна Рудковская опубликовала в Telegram-канал «Голубь Мира» необычное архивное фото, пишет Пятый канал.

Продюсеру прислали снимок 12-летней давности, на котором она позирует в компании скандально известного доцента Олега Соколова. Историк обвиняется в убийстве 24-летней студентки. Знаменитость призналась — глядя на фотографию, она испытывает страх.

Какую мне страшную фотографию на ночь глядя прислали. Аж страшно стало. Рядом со мной — Наталья Карпова —супруга Анатолия Карпова — 3-х кратного Чемпиона мира по шахматам, Дима Билан, Виктор Николаевич и, собственно говоря, тот самый историк — Олег Соколов!

— написала в публикации звезда.

Телепродюсер рассказала, что обвиняемый в убийстве студентки историк постоянно хотел подружиться с ее экс-супругом крупным бизнесменом Виктором Батуриным.

Несмотря на то, что он постоянно набивался в друзья моему бывшему супругу, доказывая ему свою любовь к Наполеону, Виктор Николаевич держался от него всегда подальше. Подтверждаю. И правильно делал!

— заявила звезда.

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