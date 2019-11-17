Дебютный клип Михаила Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня

Дебютный клип Михаила Галустяна на трек «Хочу тибя любицца» набрал на YouTube почти два миллиона просмотров за три дня. Ролик опубликовали в сети 14 ноября. На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины — Супер Жорика.