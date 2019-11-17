Вс, 17.11.2019
Видео: Ольга Бузова сделала важное объявление для жителей Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Дебютный клип Михаила Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня
ВИДЕО!

Супер Жорик

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Комик перевоплотился в горячего восточного мужчину — Супер Жорика, сообщает Пятый канал.

Дебютный клип Михаила Галустяна на трек «Хочу тибя любицца» набрал на YouTube почти два миллиона просмотров за три дня. Ролик опубликовали в сети 14 ноября. На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины — Супер Жорика.

Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов!»

— гласит описание клипа на канале.

Смелое перевоплощение Михаила Галустяна произвело на пользователей сети колоссальное впечатление. Поклонники высоко оценили увлечение кумира музыкой. Комментарии под видео быстро наполнились шутливыми и лестными сообщениями фанатов.

НАВЕРХ