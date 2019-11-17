Дебютный клип Михаила Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня
Комик перевоплотился в горячего восточного мужчину — Супер Жорика, сообщает Пятый канал.
Дебютный клип Михаила Галустяна на трек «Хочу тибя любицца» набрал на YouTube почти два миллиона просмотров за три дня. Ролик опубликовали в сети 14 ноября. На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины — Супер Жорика.
Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов!»
— гласит описание клипа на канале.
Смелое перевоплощение Михаила Галустяна произвело на пользователей сети колоссальное впечатление. Поклонники высоко оценили увлечение кумира музыкой. Комментарии под видео быстро наполнились шутливыми и лестными сообщениями фанатов.