В клубе, лицом которого является Анна Калашникова, расстреляли посетителя

Прошедшей ночью в караоке-баре Who is Who, арт-директором которого является модель Анна Калашникова, разыгралась почти криминальная драма. Персонал заведения отказался войти в положение клиента, у которого не хватило средств оплатить счет, и применил оружие, сообщает Starhit.ru.