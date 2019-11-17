В клубе, лицом которого является Анна Калашникова, расстреляли посетителя

В ночь с субботы на воскресенье 30-летний Артем решил отдохнуть с друзьями в одном из заведений на Новом Арбате. В караоке-баре Who is Who, где часто устраивает вечеринки 35-летняя Анна, мужчина отлично провел время, заказывал напитки и еду, однако, оплатить стол не смог. Когда он понял, что ему не хватает денег, то попросил позвать менеджера, желая договориться о возможном решении проблемы.

Однако вместо администратора к клиенту подошли представители охраны. Разгорелся конфликт, который продолжился на улице. По словам очевидцев, один из охранников достал травматический пистолет и, выстрелив в Артема, скрылся. Впрочем, звездный арт-директор клуба уверяет, что таких случаев в заведении никогда не случалось, а персонал всегда отзывчив в клиентам и никогда не стал бы разбираться в ситуации подобным образом.

«Нет, я о таком не слышала. Скорее всего, это искаженная информация. Бывает такое, что клиенты не хотят оплачивать счет, но принимаются совсем другие меры. С ними пытаются мирно договориться, либо вызывают полицию», — рассказала Анна Калашникова.