В клубе, лицом которого является Анна Калашникова, расстреляли посетителя

Прошедшей ночью в караоке-баре Who is Who, арт-директором которого является модель Анна Калашникова, разыгралась почти криминальная драма. Персонал заведения отказался войти в положение клиента, у которого не хватило средств оплатить счет, и применил оружие, сообщает Starhit.ru.
В ночь с субботы на воскресенье 30-летний Артем решил отдохнуть с друзьями в одном из заведений на Новом Арбате. В караоке-баре Who is Who, где часто устраивает вечеринки 35-летняя Анна, мужчина отлично провел время, заказывал напитки и еду, однако, оплатить стол не смог. Когда он понял, что ему не хватает денег, то попросил позвать менеджера, желая договориться о возможном решении проблемы.
Однако вместо администратора к клиенту подошли представители охраны. Разгорелся конфликт, который продолжился на улице. По словам очевидцев, один из охранников достал травматический пистолет и, выстрелив в Артема, скрылся. Впрочем, звездный арт-директор клуба уверяет, что таких случаев в заведении никогда не случалось, а персонал всегда отзывчив в клиентам и никогда не стал бы разбираться в ситуации подобным образом.
«Нет, я о таком не слышала. Скорее всего, это искаженная информация. Бывает такое, что клиенты не хотят оплачивать счет, но принимаются совсем другие меры. С ними пытаются мирно договориться, либо вызывают полицию», — рассказала Анна Калашникова.
Отметим, что раненный Артем в данный момент находится в одной из больниц, в то время как прибывшая на место происшествия полиция не смогла отыскать правонарушителя. По мнению Анны, ситуация требует более детального взгляда, ведь зачастую клиенты сами ведут себя неправомерно, а обвиняют в этом охранников. «Иногда люди сильно выпивают и ведут себя агрессивно, пытаются драться, но персонал пытается решить вопрос законными методами», — уверяет певица.