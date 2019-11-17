Видео: за мир без войны! Танец эстонских детей растрогал пассажиров парома Таллинн-Стокгольм

Напомним, что в эти выходные на пароме Таллинн-Стокгольм-Таллинн проходит творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп», его организатором традиционно является школа моды и танца Max Moda, отмечающая 17 ноября 2019 года свое 15-летие! На сцене два вечера подряд идет шоу-программа, выступают творческие коллективы от 4 до 26 лет из Эстонии, Латвии, России и Украины. Первый день был детским, во второй день на сцене появятся и взрослые.