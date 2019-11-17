Пьянная мать Дианы Шурыгиной загремела в больницу

По предварительным данным, родительница инстадивы пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем у женщины диагностировали отравление.

Отметим, 20-летняя Диана Шурыгина была замужем. Она связала себя крепкими узами с телеоператором Андреем Шляниным, который старше девушки на 12 лет. Молодые люди прожили в браке два года. Накануне в Сети появилась информация о разводе супругов. По словам звезды, это решение они приняли обоюдно.