Пьянная мать Дианы Шурыгиной загремела в больницу

Мать прославившейся на весь мир грязной историей с изнасилованием Дианы Шурыгиной Наталья попала в больницу. 36-летнюю женщину госпитализировали в одно из столичных медучреждений, сообщает Dni.ru.
Пациентку доставили с повреждением тканей на лице. У нее оказалась разбита бровь.
По предварительным данным, родительница инстадивы пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем у женщины диагностировали отравление.
Врачи оказали пьяной Наталье всю необходимую помощь. После тщательного медицинского обследования мать Шурыгиной отпустили домой.
Отметим, 20-летняя Диана Шурыгина была замужем. Она связала себя крепкими узами с телеоператором Андреем Шляниным, который старше девушки на 12 лет. Молодые люди прожили в браке два года. Накануне в Сети появилась информация о разводе супругов. По словам звезды, это решение они приняли обоюдно.