Вс, 17.11.2019
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Пьянная мать Дианы Шурыгиной загремела в больницу

Диана Шурыгина.

ФОТО: ВКонтакте

Мать прославившейся на весь мир грязной историей с изнасилованием Дианы Шурыгиной Наталья попала в больницу. 36-летнюю женщину госпитализировали в одно из столичных медучреждений, сообщает Dni.ru.

Пациентку доставили с повреждением тканей на лице. У нее оказалась разбита бровь.

По предварительным данным, родительница инстадивы пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, в связи с чем у женщины диагностировали отравление.

Врачи оказали пьяной Наталье всю необходимую помощь. После тщательного медицинского обследования мать Шурыгиной отпустили домой. 

Отметим, 20-летняя Диана Шурыгина была замужем. Она связала себя крепкими узами с телеоператором Андреем Шляниным, который старше девушки на 12 лет. Молодые люди прожили в браке два года. Накануне в Сети появилась информация о разводе супругов. По словам звезды, это решение они приняли обоюдно.

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