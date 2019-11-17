Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус»

Зал был заполнен, абсолютный SOLD OUT! Не осталось ни одного свободного места в зале. Все любители рока, представители разных поколений смогли насладиться удивительным сценическим оформлением, новой программы Вячеслава Бутусова, в которую вошли любимые хиты прошлых лет, а также современная интерпретация песен из репертуара группы.

Атмосфера на концерте была неповторима. С первых минут выхода на сцену группа зажгла энергией весь зал. Каждая следующая песня сопровождалась бурными овациями.

Вячеслав Бутусов оценил прекрасный концертный зал и поблагодарил публику за тёплый приём, а также отметил качественный звук. Группа 1,5 часа выступала без перерыва, живой звук.

Концерт Nautilus Pompilius 16.11.2019 ФОТО: Карина Ваус

Музыка и песни «Наутилус Помпилиус» — романтика своего времени, которые актуальны и сейчас. За 35 лет творческого пути группы произошло большое количество событий в мире, которые нашли отражения в песнях и музыке, научили слушателей сопереживать и не оставаться равнодушными ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «Наутилус Помпилиус» сумел создать гимн не одного поколения — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой.

Вячеслав Бутусов посвятил всем эстонским музыкантам, эстонским хиппи и всем зрителям песню «Бриллиантовые дороги». Многие песни зрители пели вместе с группой, что создавало неповторимую атмосферу в зале.

Юбилейный концерт группы «Наутилус Помпилиус» прозвучал грандиозно. Зрители искупали группу в овациях стоя и своими аплодисментами просили «Наутилу Помпилиус» выступить на бис!