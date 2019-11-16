Вс, 17.11.2019
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Горячая галерея: смотрите, какая красотка победила в конкурсе «Мисс Нарва-2019»
На сцене зажгла группа МАРСЕЛЬ!

Сегодня вечером в зале «ДК Ругодив» прошло финальное гала-шоу конкурса «Мисс Нарва-2019»! За титул первой красавицы города боролись восемь участниц: две Александры, Аня, Элис, Илона, Кристина, Надя и Настя. ПОБЕДИЛА АНАСТАСИЯ ХОХЛОВА. 

В финале зрителей ждала целая серия конкурсных выступлений участниц: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019.

ФОТО: Николай Андреев

Но во время финального шоу на сцене выступали не только конкурсантки. Главным гостем и хедлайнером концерта стала группа «Марсель». Зрители увидели также выступления других артистов.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019. Перед гостями выступила группа Марсель.

ФОТО: Николай Андреев

Имя победительницы, которая завоевала диадему конкурса «Мисс Нарва-2019», а также имена двух вице-мисс, назвало жюри. Победительницей конкурса Стала Анастасия Хохлова.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019. Победительницей конкурса Стала Анастасия Хохлова (на переднем плане).

ФОТО: Николай Андреев

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