Горячая галерея: смотрите, какая красотка победила в конкурсе «Мисс Нарва-2019»

В финале зрителей ждала целая серия конкурсных выступлений участниц: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019. ФОТО: Николай Андреев

Но во время финального шоу на сцене выступали не только конкурсантки. Главным гостем и хедлайнером концерта стала группа «Марсель». Зрители увидели также выступления других артистов.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019. Перед гостями выступила группа Марсель. ФОТО: Николай Андреев

Имя победительницы, которая завоевала диадему конкурса «Мисс Нарва-2019», а также имена двух вице-мисс, назвало жюри. Победительницей конкурса Стала Анастасия Хохлова.

В ДК "Ругодив" прошел финал конкурса Мисс Нарва 2019. Победительницей конкурса Стала Анастасия Хохлова (на переднем плане). ФОТО: Николай Андреев