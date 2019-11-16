Пожарные оставили записку владельцу спасенного дома, растопив сердца тысяч людей

Житель небольшого городка на востоке Австралии — Ерунга — на своей странице в Facebook поделился историей, которую он назвал душесогревающей новостью в душераздирающей хронике.

После выходных Пол Секфи вернулся к себе домой, который находится в лесу, и обнаружил, что вокруг бушевал пожар. Огонь разрушил сараи и опалил землю, но, что странно, главное здание осталось невредимым. На кухне мужчину ждала милая записка от пожарной службы.

Рады были спасти ваш дом. Простите, что не получилось уберечь сараи. P.S. Мы позаимствовали у вас немного молока.

В Facebook Пол опубликовал фото листка, подписав: «Лучшая записка, что была на моей кухне, с тех пор, как я женился». Снимок моментально стал вирусным. Им поделилось более 4700 человек. Среди них оказался даже автор послания — Кейл Харди-Портер. Пожарный извинился за свой ужасный почерк и рассказал подробности спасения дома, пишет Mirror.

«Рад знать, что записка дождалась вас в целости и сохранности (после того как пожар отступил, мы были обязаны уйти). Наша команда из четырех человек сделала все возможное, но, к сожалению, ваши два сарая не продержались ни секунды. Какое-то время ваш дом был нашим укрытием. Тогда-то мы и обнаружили холодильник с молоком. Еще раз, были рады сделать немного добра в этих ужасных условиях. Всего наилучшего вам в будущем».