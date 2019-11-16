Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Из-за трагедии в семье телеведущий отменил гуляния по случаю своего юбилея и улетел в родной Ростов-на-Дону. «Я вчера похоронил маму. Представляете, какая странная жизнь… Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Мы с женой сейчас идем с кладбища. Пойдем, конечно, с друзьями семейными парами посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву. Конечно, хотелось громко отметить юбилей, все-таки 60 лет-это юбилей радостный, но увы вот так распорядилась судьба» — рассказал Дмитрий Дибров.

Полина, супруга телезвезды, во всем поддерживает его. Накануне она опубликовала трогательное поздравление в социальной сети. В нем Диброва намекнула, что их семьи коснулась беда. «Возможно, в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть, наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове-на-Дону у этих замечательных родителей — Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье! Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я увидела солнце на Дону. Как символично», — написала Полина.