Внебрачная дочь Евгения Осина отказывается посещать его могилу

Настя Годунова даже записала песню, которую написал для нее музыкант. Но после смерти все творческое певца наследие досталось родной дочери — Агнии.

«Для меня и моей дочери смерть Жени была неожиданной трагедией. Настя действительно очень переживала и, можно сказать, ушла в депрессию. Вплоть до больницы доходило дело. Только сейчас она потихонечку выплывает», — рассказала Елена.

Похоронами Евгения Осина занимался Андрей Разин. В свое время он сильно обидел женщину, обвинив в том, что они с дочерью пиарились на имени музыканта.

«Из похорон сделали какое-то шоу. Я бы никогда не похоронила Женю в таком костюме (Осин лежал в гробу в одежде из своего последнего клипа), никогда бы не закопала вместе с ним пластинку, ведь его музыка должна жить вечно, лучше бы гитару положили. А запуск голубей! Мне лично было не до них! А еще отпевание проходило в закрытом режиме. Если бы я хоронила Женю, я бы сделала так, чтобы любой поклонник, фанат мог прийти и поставить свечку за упокой души любимого артиста. Про поминки вообще молчу. Не пустили даже музыкантов, которые долгое время с Женей работали. Ну и, конечно же, нужно было озвучить то, что у Жени, помимо кровной дочери, есть Настя, которую он любил как родную», — делится Скорнякова.

Когда весной на могиле Осина случился пожар, многие тогда обвинили Елену в организации поджога. С тех пор они с дочерью почти не бывают на могиле Евгения.

«После этой травли Настя стала больше посещать не кладбище, а церковь. Она молится за Евгения и даже провела в храме его день рождения», — рассказала мама юной артистки.