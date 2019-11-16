Внебрачная дочь Евгения Осина отказывается посещать его могилу

Настя Годунова, дочь его последней большой любви Елены Скорняковой, считается приемной наследницей артиста. Но Евгений Осин вырастил девочку как родную и даже хотел помочь ей выйти на большую сцену, сообщает Starhit.ru.
Настя Годунова даже записала песню, которую написал для нее музыкант. Но после смерти все творческое певца наследие досталось родной дочери — Агнии.
«Для меня и моей дочери смерть Жени была неожиданной трагедией. Настя действительно очень переживала и, можно сказать, ушла в депрессию. Вплоть до больницы доходило дело. Только сейчас она потихонечку выплывает», — рассказала Елена.
Похоронами Евгения Осина занимался Андрей Разин. В свое время он сильно обидел женщину, обвинив в том, что они с дочерью пиарились на имени музыканта.
«Из похорон сделали какое-то шоу. Я бы никогда не похоронила Женю в таком костюме (Осин лежал в гробу в одежде из своего последнего клипа), никогда бы не закопала вместе с ним пластинку, ведь его музыка должна жить вечно, лучше бы гитару положили. А запуск голубей! Мне лично было не до них! А еще отпевание проходило в закрытом режиме. Если бы я хоронила Женю, я бы сделала так, чтобы любой поклонник, фанат мог прийти и поставить свечку за упокой души любимого артиста. Про поминки вообще молчу. Не пустили даже музыкантов, которые долгое время с Женей работали. Ну и, конечно же, нужно было озвучить то, что у Жени, помимо кровной дочери, есть Настя, которую он любил как родную», — делится Скорнякова.
Когда весной на могиле Осина случился пожар, многие тогда обвинили Елену в организации поджога. С тех пор они с дочерью почти не бывают на могиле Евгения.
«После этой травли Настя стала больше посещать не кладбище, а церковь. Она молится за Евгения и даже провела в храме его день рождения», — рассказала мама юной артистки.
Напомним, что Осин много лет страдал от алкоголизма. Звезда 90-х жил в одиночестве на северо-западе Москвы, в большой квартире у метро Полежаевская. Тело исполнителя обнаружила его сестра спустя несколько дней после смерти. Апартаменты достанутся его родной дочери Агнии, как только ей исполнится 18 лет.