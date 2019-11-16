Юлия Волкова высказалась в защиту нового романа Анны Седоковой

В конце августа появились слухи о том, что Анна Седокова встречается с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Позже это подтвердили и сами влюбленные. Пикантности ситуации добавило то, что спортсмен ради новой дамы сердца оставил супругу и маленького ребенка. Более того, жена Тиммы разместила полный негодования пост, в котором высказывала свое возмущение поступком баскетболиста. После этого Анна попросила поклонников не верить словам Саны и даже пригрозила ей судом за клевету.

Когда страсти немного поутихли, Анна и Янис принялись делиться романтическими фотографиями и видео. Седокова с удовольствием рассказывает о своих чувствах. Она даже призналась, что впервые испытывает настолько сильную влюбленность. «Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось», — писала Анна в Instagram.

Подписчики испытывают в отношении нового романа певицы смешанные чувства. Одних умиляет искренность 36-летней певицы, которая ничуть не стесняется своей любви. Другие осуждают Анну за то, что она закрутила роман с женатым мужчиной. Примечательно, что среди тех, кто поддержал Анну, были и ее звездные коллеги. Так, Юлия Волкова считает, что если кого и нужно винить в случившемся, то только Сану, экс-супругу Яниса.

Значит, виновата жена, если уходит муж,