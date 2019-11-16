Яна Рудковская и Евгений Плющенко решились на суррогатное материнство

44-летняя музыкальный продюсер Яна Рудковская и 37-летний фигурист Евгений Плющенко решились на суррогатное материнство, чтобы завести второго ребенка. Похоже, что гормональная терапия и попытки искусственного оплодотворения не увенчались успехом, несмотря на надежды пары.
«Прошла серьезную гормональную терапию. Было четыре попытки ЭКО. Ничего не получалось», — отметила Яна Рудковская в новом выпуске реалити-шоу «ЯнаСупер», трансляция которого состоится сегодня.
«Я думаю, надо рассмотреть другой вариант, — заявил Евгений Плющенко, который предстает перед зрителями в кабинете у доктора. «Суррогатное материнство!» — подсказывает супругу Яна.
«У меня было плюс два кило из-за гормонотерапии, которую я проходила на пути к своей заветной мечте. В шоу «ЯнаСупер» я закрою тему тему про накладные животы и суррогатных матерей. Ведь многие звезды стесняясь, что рожали не сами, умалчивают про суррогатное материнство. Я не могу пока открывать все секреты, скажу лишь, что проект помог мне осуществить давнюю мечту», — отметила Яна Рудковская в интервью. До этого блондинку заподозрили в новой беременности, однако, похоже, выносить ребенка самостоятельно Яна оказалась не в состоянии.