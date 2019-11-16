Яна Рудковская и Евгений Плющенко решились на суррогатное материнство

«У меня было плюс два кило из-за гормонотерапии, которую я проходила на пути к своей заветной мечте. В шоу «ЯнаСупер» я закрою тему тему про накладные животы и суррогатных матерей. Ведь многие звезды стесняясь, что рожали не сами, умалчивают про суррогатное материнство. Я не могу пока открывать все секреты, скажу лишь, что проект помог мне осуществить давнюю мечту», — отметила Яна Рудковская в интервью. До этого блондинку заподозрили в новой беременности, однако, похоже, выносить ребенка самостоятельно Яна оказалась не в состоянии.