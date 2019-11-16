У журналистки обнаружили опасную болезнь благодаря внимательной телезрительнице

Девушка в комментариях посоветовала ведущей австралийского телеканала Network 10 сходить к доктору, и троллинг тут ни при чем. Во время эфира она увидела у журналистки подозрительное образование на шее, пишет Life.ru.
Теперь Антуанет Латуф обязана жизнью своей зрительнице. Когда Венди Маккой смотрела эфир Network 10, ее внимание привлекло образование на шее журналистки. Предположив, что это связано с щитовидной железой, девушка написала о своих подозрениях в группу канала в Facebook.
Антуанет Латуф проверяла щитовидку? Я не умничаю или троллю, просто переживаю из-за того, что видела сегодня по телевизору
—написала Венди Маккой, телезрительница Network 10.
В семье Антуанет были истории болезней, связанных с щитовидной железой, так что она сразу записалась на прием к эндокринологу. Анализы выявили у нее кисту, а также аутоиммунное заболевание.
Несмотря на то что опухоль оказалась доброкачественной, здоровье девушки было под большой угрозой. Если бы врачи вовремя не обнаружили образование, то Антуанет могла лишиться голоса, а затем и вовсе перестала бы глотать и дышать. После произошедшего телеведущая сразу же поблагодарила свою спасительницу.
Спасибо за заботу. Такую всеобъемлющую, что ты протянула руку помощи мне, совершенно незнакомому человеку, и отправила к врачу. Твой добрый поступок, должно быть, спас мою карьеру,
— поблагодарила Антуанет Латуф.