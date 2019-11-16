Ида Галич отказалась от «Орла и решки» из-за беременности

В октябре стартовал новый сезон популярного шоу, ведущей которого стала Мария Миногарова. Впрочем, как оказалось, компанию модели могла составить Ида Галич. Блогер призналась, что ей пришлось отказаться от заманчивого предложения, сообщает Starhit.ru.
29-летняя Ида Галич и ее возлюбленный Алан Басиев скоро станут родителями. Интересное положение блогер перестала скрывать в конце лета, снявшись в одном из роликов с округлившимся животом. Впрочем, по словам Иды, новость о будущем материнстве не сразу привела ее в восторг. «Мы были готовы, просто не ожидали, что все получится так быстро. Мне вдруг стало страшно, потому что впереди были крупные проекты. Я должна была полететь с Миногаровой в путешествие…», — рассказала Галич в YouTube-шоу «Пятница с Региной».
По словам звезды, ожидание первенца заставило ее отказаться от заманчивого предложения. Оказалось, она могла вновь стать лицом популярного шоу «Орел и решка». «Это очень крутой проект, который я ждала. Не могу сказать, что быть ведущей — моя мечта, и это какой-то незакрытый гештальт. Когда я узнала, что беременна, то позвонила ребятам и сказала «нет». Просто хочу насладиться этим периодом», — сказала Ида.
Блогер также отметила, что чувствует лишь минимальные изменения в работе организма. Так, например, обычно активная Галич в первые месяцы стала страдать от усталости, а теперь едва может сдержать слезы. «Я постоянно плачу, причем неважно из-за чего от грусти или счастья», — делилась она.
Напомним, что Ида и Алан поженились весной прошлого года. Причем, по словам блогера, их отношения развивались стремительно. Молодые люди сразу поняли, что не могут друг без друга и спустя две недели после знакомства решили жить вместе. Телеведущая отметила, что будущий супруг не знал о ее популярности, влюбившись в нее, как в обычную девушку.
Теперь и Басиев трудится над обретением звездного статуса, снимаясь в собственных юмористических скетчах. «У Алана была нелюбимая работа, а я противник такого. Всегда нужно делать то, чем ты восхищаешься, иначе это не жизнь. Мы поговорили, и он уволился. Наступил тяжелый год для нашей семьи, потому что мы нащупывали, что он хочет. Мы чуть ли не разводились уже. Месяц я жила отдельно. Было сложно, но мы поняли, что ему нравится творчество», — делилась блогер.