Ида Галич отказалась от «Орла и решки» из-за беременности

29-летняя Ида Галич и ее возлюбленный Алан Басиев скоро станут родителями. Интересное положение блогер перестала скрывать в конце лета, снявшись в одном из роликов с округлившимся животом. Впрочем, по словам Иды, новость о будущем материнстве не сразу привела ее в восторг. «Мы были готовы, просто не ожидали, что все получится так быстро. Мне вдруг стало страшно, потому что впереди были крупные проекты. Я должна была полететь с Миногаровой в путешествие…», — рассказала Галич в YouTube-шоу «Пятница с Региной».

По словам звезды, ожидание первенца заставило ее отказаться от заманчивого предложения. Оказалось, она могла вновь стать лицом популярного шоу «Орел и решка». «Это очень крутой проект, который я ждала. Не могу сказать, что быть ведущей — моя мечта, и это какой-то незакрытый гештальт. Когда я узнала, что беременна, то позвонила ребятам и сказала «нет». Просто хочу насладиться этим периодом», — сказала Ида.

Блогер также отметила, что чувствует лишь минимальные изменения в работе организма. Так, например, обычно активная Галич в первые месяцы стала страдать от усталости, а теперь едва может сдержать слезы. «Я постоянно плачу, причем неважно из-за чего от грусти или счастья», — делилась она.

Напомним, что Ида и Алан поженились весной прошлого года. Причем, по словам блогера, их отношения развивались стремительно. Молодые люди сразу поняли, что не могут друг без друга и спустя две недели после знакомства решили жить вместе. Телеведущая отметила, что будущий супруг не знал о ее популярности, влюбившись в нее, как в обычную девушку.