Шакира потеряла голос из-за кровоизлияния в голосовые связки

Опасную болезнь певица перенесла в 2017 году, однако теперь боится ее возвращения, пишет Пятый канал.
Известная певица Шакира рассказала, что лишилась голоса в 2017 году из-за кровоизлияния в голосовые связки. Опасная болезнь отступила спустя какое-то время, однако теперь мировая звезда боится рецидива.
Кровоизлияние в голосовые связки требует хирургического вмешательства. Однако Шакира не хотела обращаться к врачам, выбрав медитации и гипноз. Через несколько недель болезнь отступила.
После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы,
— сказала певица.
Она рассказала, что из-за отсутствия голоса общалась с близкими только при помощи записок. Знаменитость очень нервничала из-за невозможности петь. Болезнь могла нанести серьезный урон не только ее карьере, но и отношениям с мужем — футболистом Жераром Пике.
Иногда у меня не было сил даже встать с кровати. Голос всегда был важной частью моей личности. Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня,
— вспоминает Шакира.
По ее словам, сейчас она больше всего боится возвращения болезни. Чтобы не допустить этого, звезда регулярно проходит обследования и общается со своими духовными наставниками.