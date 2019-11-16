Шакира потеряла голос из-за кровоизлияния в голосовые связки

Известная певица Шакира рассказала, что лишилась голоса в 2017 году из-за кровоизлияния в голосовые связки. Опасная болезнь отступила спустя какое-то время, однако теперь мировая звезда боится рецидива.

Кровоизлияние в голосовые связки требует хирургического вмешательства. Однако Шакира не хотела обращаться к врачам, выбрав медитации и гипноз. Через несколько недель болезнь отступила.

После исцеления показалось, что кто-то свыше помог мне. Теперь я считаю каждый выход на сцену настоящим подарком судьбы,

— сказала певица.

Она рассказала, что из-за отсутствия голоса общалась с близкими только при помощи записок. Знаменитость очень нервничала из-за невозможности петь. Болезнь могла нанести серьезный урон не только ее карьере, но и отношениям с мужем — футболистом Жераром Пике.

Иногда у меня не было сил даже встать с кровати. Голос всегда был важной частью моей личности. Жерар терпел все мои истерики, помогал и направлял меня,

— вспоминает Шакира.