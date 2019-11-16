«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

По его словам, молодой человек приобретал в аптеке вазелиновое масло, прогревал его и самостоятельно вкалывал в бицепсы. Мельников уточнил, что причинами подобного поступка он не интересовался.

В настоящее время медики вырезали поврежденную ткань только с одной руки Терешина. В будущем ему понадобится еще несколько раз прибегнуть к помощи врачей. Мельников отметил, что вазелин пропитывает мышечные ткани, подкожные, кожу. При этом состояние парня он оценил как стабильное.

Хирург заявил, что подобные случаи не редкость. Он сталкивался с инъекциями вазелина в грудь, ягодицы и другие части тела, чаще всего у женщин. Он предостерег россиян от подобных вмешательств, заявив, что они могут привести к смерти.

Ранее стало известно, что медикам не удалось удалить все химические вещества из бицепсов Терешина. Во время первой операции они извлекли лишь половину. Это объясняется тем, что соединение осело глубоко в тканях, и при радикальных действиях возникнет риск ампутации.