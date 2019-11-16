Сб, 16.11.2019
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Сладкие груди Ольги Серябкиной взбудоражили поклонников

Ольга Серябкина

ФОТО: Скриншот с видео

Мужчины оценили сладкие груди экс-солистки группы Serebro, пишет Utro.ru.

Сексуальное белье Ольги Серябкиной возбудило армию ее поклонников.

Звезда снялась на лестнице в белом одеянии – высоких просвечивающих брюках, лифчике и небрежно накинутой рубашке. Под фото она рассказала о своем мини-отпуске, признавшись, что ей необходимо было отдохнуть и перезагрузиться.

Так полностью отключиться от работы и умчать в трип получается очень редко... 

– написала она.

Мужчины завалили ее восторженными комментариями, сочиняя целые оды сексуальности Серябкиной. Дамы похвалили, что нашла время для отдыха, призвав не перетруждаться.

Фотографию сексуальной Ольги Серябкиной смотри ЗДЕСЬ!

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