Нарколог предупреждает об опасностях курения кальяна

Он отметил, что эта привычка наносит организму даже больший вред, чем сигареты.

«Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие», — говорит Олег Кутушев.

Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.

Как рассказал нарколог, вред от кальяна доказан многими исследованиями. У таких курильщиков повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления. Кроме того, у пациентов наблюдается снижение выносливости во время физических нагрузок, учащаются случаи обмороков и острого отравления угарным газом.

«Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами», — добавил Кутушев.

Нарколог предупредил, что сменный мундштук для кальяна не избавляет от возможности заражения различными инфекциями. По его словам, во время курения есть риск передачи гепатита, туберкулеза, герпеса.

«Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно», — подытожил нарколог.