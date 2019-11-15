Отец Татьяны Булановой, умирая от рака, слушал песни дочери

Татьяна Буланова в начале своей карьеры очень боялась появляться перед публикой. Родители, как могли, подбадривали и поддерживали ее. Чтобы как-то помочь дочери справиться с переживаниями, мама давала ей баночку из-под детского питания, в которой было спиртное. «Я пряталась в туалете, делала ровно один глоток и выходила на сцену», - поделилась певица в эфире программы «Судьба человека».

Однако очень скоро артистка поняла, что это не выход: «Если я хочу стать артисткой, то надо с этим завязывать, а то сопьюсь».

Звезда рассказала Борису Корчевникову о том, что очень тяжело пережила смерть родителей. Ее папа - Иван Петрович - умер в 1998 году. Он был военным. Служил на подводной лодке. «Он умер в 64 года. У него была онкология. Папа уходил из жизни, слушая мои песни. У него был маленький кассетный магнитофон. В нем до сих пор вставлена та самая кассета. Я не притрагиваюсь в магнитофону. Пусть все будет, как при нем. Папа застал старшего сына Сашу», - заявила исполнительница со слезами на глазах.

А в 2017 году в жизни Татьяны Булановой случилась новая трагедия. Скончалась ее мама. Нина Павловна по профессии фотограф. Женщине было 85 лет. «Боль и тяжесть у меня на душе от смерти мамы. Могла она, конечно, еще пожить. Но если умерла в таком возрасте, значит так было угодно. Я в этом плане фаталист», - поведала вокалистка.