В выходные на пароме Baltic Queen будет жарко: вас ждет супершоу с участием 260 молодых артистов

Это событие участники коллектива, как истинные артисты, встретят на Международном творческом фестивале Autumn Kaleidoscope 2019 («Осенний Калейдоскоп 2019»), где юные студийцы вместе с педагогами не только будут принимать поздравления от благодарных зрителей и друзей, но и дарить всем гостям и пассажирам парома Baltic Queen по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн и участникам фестиваля настоящий праздник танца и моды!

«Осенний Калейдоскоп 2018» ФОТО: Konstantin Sednev

260 талантливых молодых артистов из Эстонии, России, Латвии и Украины примут участие в двух концертных программах, а всего количество участников фестиваля в этом году составляет 520 человек (включая организаторов и группу поддержки студий).

Вход для всех бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Для того, чтобы занять лучшие места в зале, стоит прийти пораньше.

Ведущий шоу - неподражаемый Эдгар Гергель.

«Осенний Калейдоскоп 2018» ФОТО: Konstantin Sednev

В субботу шоу начинается за час до отправления парома - в 17:00 по эстонскому времени в роскошном двухэтажном шоу-баре Starlight, в воскресенье начало за полчаса до отправления - в 18:00 по эстонскому времени в том же месте. Не пропустите!