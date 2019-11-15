Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность

Анохина заявила, что она против того, чтобы скрывать бисексуальность. По ее словам, это происходит из-за того, что нам на протяжении всей жизни диктовали определенные правила, условия.

При этом блогер подчеркнула, что изначально, в далекие времена, было нормально влюбляться — мужчинам в мужчин, женщинам в женщин.

«Были амазонки, которых в принципе объединила любовь женщин к женщинам», — говорит Анохина.