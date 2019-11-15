Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина в интервью Youtube-каналу «Ходят слухи» заявила, что женщины больше мужчин склонны к бисексуальности, передает Rambler.ru.
Анохина заявила, что она против того, чтобы скрывать бисексуальность. По ее словам, это происходит из-за того, что нам на протяжении всей жизни диктовали определенные правила, условия.
При этом блогер подчеркнула, что изначально, в далекие времена, было нормально влюбляться — мужчинам в мужчин, женщинам в женщин.
«Были амазонки, которых в принципе объединила любовь женщин к женщинам», — говорит Анохина.
Анохина призналась, что устала от отношений и сейчас не готова ни к чему серьезному как с мужчинами, так и с женщинами.