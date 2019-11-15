Пеэтер Ребане выводит свой бизнес из Эстонии: здесь слишком много ненависти

Большую часть своих фирм в Эстонии бизнесмен Пеэтер Ребане уже продал или продает. Он выводит инвестиции из нашей страны до тех пор, пока здесь не изменится ситуация по отношению к людям - и не будут доминировать человечность и дружелюбие. Об этом пишет сегодняшний Äripäev.