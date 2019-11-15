Пт, 15.11.2019
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Пеэтер Ребане выводит свой бизнес из Эстонии: здесь слишком много ненависти

Пеэтер Ребане

ФОТО: Sander Ilvest

Большую часть своих фирм в Эстонии бизнесмен Пеэтер Ребане уже продал или продает. Он выводит инвестиции из нашей страны до тех пор, пока здесь не изменится ситуация по отношению к людям - и не будут доминировать человечность и дружелюбие. Об этом пишет сегодняшний Äripäev.

По его словам, в целом в Эстонии мы видим охлаждение и сильные проявления ненависти в обществе, что также существенно повлияет на будущее экономики страны.

«Капитал и квалифицированная рабочая сила в современном мире очень чувствительны к правам человека и человечности, это важно для них, также все очень мобильны. Удивительно, но некоторые из наших так называемых политиков не понимают этого», - сказал Пеэтер Ребане. 

Читайте материал целиком на Äripäev. 

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