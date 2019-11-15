Водитель городского автобуса из Таллинна: перед началом каждой смены нас проверяют на трезвость

Андрей Мочалов (Andrei Mochalov) - водитель городского автобуса, поделился нюансами своей профессии.

Как рассказал гость, перед тем, как приступить к непосредственным рабочим обязанностям, каждый водитель проходит тест на наличие алкоголя в крови.

Также Андрей пожелал всем участникам дорожного движения быть культурными и пропускать автобусы, которые везут пассажиров и стараются вписываться в график.