Группа Little Big выпустила новый безумный видеоклип

За несколько часов видео на официальном канале группы на YouTube собрало более полумиллиона просмотров. В песне минимум слов, а припев состоит из фразы «Я человек-банан».

Видеоряд выглядит максимально безумно, однако в нем музыканты высмеивают современную действительность. В клипе можно увидеть отсылки к таким известным персонажам поп-культуры, как Микки Маус и Гарри Поттер, а также представить жизнь наоборот — например, с гигантским голубем, который кормит людей хлебными крошками.