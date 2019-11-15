Пт, 15.11.2019
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Группа Little Big выпустила новый безумный видеоклип

Little Big

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Российские музыканты Little Big представили новый клип на песню Go Bananas с одноименного альбома, пишет Rambler.ru.

За несколько часов видео на официальном канале группы на YouTube собрало более полумиллиона просмотров. В песне минимум слов, а припев состоит из фразы «Я человек-банан».

Видеоряд выглядит максимально безумно, однако в нем музыканты высмеивают современную действительность. В клипе можно увидеть отсылки к таким известным персонажам поп-культуры, как Микки Маус и Гарри Поттер, а также представить жизнь наоборот — например, с гигантским голубем, который кормит людей хлебными крошками.

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