Галерея: в Таллинне сливки общества ели мидии и слушали лекцию о выдающихся русских художниках

Во время встречи гости разобрались, почему Шишкина называли «царем леса» и как его медведи оказались на обертках конфет. Узнали о том, был ли Врубель одержим демонами и в чем заключалась его гениальность.

Венский искусствовед Дарья Сабитова рассказала о том, как Блок полюбил незнакомку с картины Крамского и в чем заключался секрет притягательности «Девочки с персиками» и кто поддерживал русское искусство 20 века. Поговорили о сказочных «Алёнушке» и «Богатырях» Васнецова и первом русском импрессионисте - Коровине. Узнали, почему картины Айвазовского на первом месте среди подделок и чем так прекрасен его «Девятый вал», а также почему конкурировали Брюллов и Иванов и чем хороши саврасовские грачи.

Лекция прошла в новом уютном ресторане SAMOVAR Lounge, Ноблесснер, Таллинн. Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию. Всех пришедших гостей ожидал бокал игристого вина вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара ресторана Samovar Lounge Глеба Деньгуб. Партнер проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами премиум класса VENCHI.