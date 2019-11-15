Галерея: в Таллинне сливки общества ели мидии и слушали лекцию о выдающихся русских художниках

В Таллинне 14 ноября в новом ресторане Samovar Lounge проект ART Showcase провел лекцию по искусству, посвященную известным русским художникам. Желающих узнать много нового из мира искусства было много.
Во время встречи гости разобрались, почему Шишкина называли «царем леса» и как его медведи оказались на обертках конфет. Узнали о том, был ли Врубель одержим демонами и в чем заключалась его гениальность.
Венский искусствовед Дарья Сабитова рассказала о том, как Блок полюбил незнакомку с картины Крамского и в чем заключался секрет притягательности «Девочки с персиками» и кто поддерживал русское искусство 20 века. Поговорили о сказочных «Алёнушке» и «Богатырях» Васнецова и первом русском импрессионисте - Коровине. Узнали, почему картины Айвазовского на первом месте среди подделок и чем так прекрасен его «Девятый вал», а также почему конкурировали Брюллов и Иванов и чем хороши саврасовские грачи.
Лекция прошла в новом уютном ресторане SAMOVAR Lounge, Ноблесснер, Таллинн. Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом - эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna - венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию. Всех пришедших гостей ожидал бокал игристого вина вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара ресторана Samovar Lounge Глеба Деньгуб. Партнер проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами премиум класса VENCHI.
Следующая встреча пройдет 12 декабря в ресторане Samovar Lounge, будет она посвящена двум величайшим художникам и изобретателям эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи и Альбрехту Дюреру. На сегодняшний момент - это две ведущие выставки осенне-зимнего сезона в Париже и в Вене посвящены именно этим двум авторам: Леонардо да Винчи и Альбрехту Дюреру.