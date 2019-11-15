Пт, 15.11.2019
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Красавица-певица из Эстонии Ангелина Богуцкая вдохновила Диму Билана на создание нового клипа?
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ФОТО: Группа ПараТайн

12 ноября известный российский певец Дима Билан представил новый клип на песню «Полуночное такси», многие поклонники артиста обратили внимание, что композиция записано в стиле ретро. Но это не единственное, что нас заинтересовало в нем... 

Образ и поведение главной героини клипа Билана Лены Перминовой очень похож на образ эстонской певицы Ангелины Богуцкой в клипе группы «ПараТайн» и Татьяны Булановой на песню «Белые дороги», который вышел чуть меньше года назад и собрал почти 150 тысяч просмотров на Youtube. Автомобиль, скорость, белые полосы на экране, распущенная девушка в розовом парике - все эти сходства наводят на мысль, что на создание нового клипа Диму Билана и его команду вдохновила именно группа «ПараТайн». 

Единственное отличие - концовка клипа, у Билана это хэппи-энд, а вот у «ПарыТайн» и Татьяны Булановой концовка клипа пугает.

Давайте скорее смотреть! 

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