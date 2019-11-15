Красавица-певица из Эстонии Ангелина Богуцкая вдохновила Диму Билана на создание нового клипа?

Образ и поведение главной героини клипа Билана Лены Перминовой очень похож на образ эстонской певицы Ангелины Богуцкой в клипе группы «ПараТайн» и Татьяны Булановой на песню «Белые дороги», который вышел чуть меньше года назад и собрал почти 150 тысяч просмотров на Youtube. Автомобиль, скорость, белые полосы на экране, распущенная девушка в розовом парике - все эти сходства наводят на мысль, что на создание нового клипа Диму Билана и его команду вдохновила именно группа «ПараТайн».