Красавица-певица из Эстонии Ангелина Богуцкая вдохновила Диму Билана на создание нового клипа?
12 ноября известный российский певец Дима Билан представил новый клип на песню «Полуночное такси», многие поклонники артиста обратили внимание, что композиция записано в стиле ретро. Но это не единственное, что нас заинтересовало в нем...
Образ и поведение главной героини клипа Билана Лены Перминовой очень похож на образ эстонской певицы Ангелины Богуцкой в клипе группы «ПараТайн» и Татьяны Булановой на песню «Белые дороги», который вышел чуть меньше года назад и собрал почти 150 тысяч просмотров на Youtube. Автомобиль, скорость, белые полосы на экране, распущенная девушка в розовом парике - все эти сходства наводят на мысль, что на создание нового клипа Диму Билана и его команду вдохновила именно группа «ПараТайн».
Единственное отличие - концовка клипа, у Билана это хэппи-энд, а вот у «ПарыТайн» и Татьяны Булановой концовка клипа пугает.
Давайте скорее смотреть!