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Галерея: певица внезапно обнажила грудь во время церемонии
Чилийская певица Норма Монсеррат Бустаменте Лаферте, известная под псевдонимом Mon Laferte, появилась топлес на «Латинской Грэмми». Об этом сообщает Lenta.ru.
Артистка пришла на мероприятие в черном пальто, а позднее внезапно расстегнула его, обнажив грудь, на которой было написано: «В Чили они мучают, насилуют и убивают». Отмечается, что политическое заявление касалось жестокого обращения полиции с гражданами в ходе протестов в ее родной стране.
Mon Laferte получила премию за лучший альтернативный альбом. «Меня вдохновляет музыка, и я думаю, что все, кто занимается ею, любят "Латинскую Грэмми" за то, что премия представляет, за то, что она является праздником латинской музыки. Теперь эта музыка, как никогда, представлена во всем мире», — прокомментировала свою победу певица.
Протесты в Чили начались в столице государства Сантьяго в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в метро, затем акции распространились и на другие города. В стране объявили чрезвычайное положение. Позднее президент Себастьян Пиньера отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих. После этого в Сантьяго и прилегающих районах ввели комендантский час, для борьбы с протестующими на улицы города вывели армию.