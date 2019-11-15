Видео читателя: участник популярного эстонского реалити-шоу попался на краже

Шалость попала на видео в ночь с воскресенья на понедельник. Произошло это в караоке-баре «Retroteek». На видео видно, как Себастиан с компанией направляется на выход из бара и сдирает со стенда плакат, вслед за ним девушка делает тоже самое.

«Каждый решит для себя сам, насколько допустимым является его поведение. Как можно увидеть на видео, у него как раз есть «последователи», которые считают такое поведение нормальным», - прокомментировал читатель.

«Я бы не хотел, чтобы мой поступок освещали, но да, я не могу никак это прокомментировать», - ответил Себастиан в ответ на видео.

«Не одобряю сделанное», - добавил молодой человек. На вопрос, почему он решил забрать постер с собой, Себастиан отказался отвечать.

По словам работницы караоке-бара Вивиан, кража сразу была замечена охранником бара. «Грустно, что в Instagram и на телеэкране одно, а в реальной жизни - абсолютно другое. Являясь публичным человеком, можно было бы об этом подумать», - возмутилась Вивиан.

Насколько известно порталу Limon.ee, так поступают и некоторые промоутеры, которые специально срывают рекламные плакаты фирм-конкурентов. Но официально о таких жалобах прессе не слышно.