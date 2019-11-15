30 пар знаков Зодиака, которым судьбой предназначено быть вместе

Рыбы + Рыбы
Совместимы на генетическом уровне. Они составляют единое целое, и считают так оба. Однако необходимо задаться вопросом, действительно ли ты готов к таким отношениям?
Овен + Стрелец
Легкомысленная парочка, способная развеселить кого угодно. Всегда имеют про запас кучу шуток! В отношениях они легки, и у каждого много друзей. И никто не высказывает претензий к другому.
Дева + Козерог
Время, единственное, что им нужно для создания идеальных отношений. Из-за их консервативности может потребоваться длительный период, чтобы полностью раскрыться.
Лев + Весы
Эти двое просто обожают купаться в лучах славы, но не хотят конкурировать с избранником в подобной ситуации. Разделить успех и внимание, вот что нужно сделать им для счастливой жизни.
Козерог + Козерог
Личные ценности для этого знака важнее всего! Поэтому встретить человека со схожими приоритетами - счастье! Пара будет трудолюбиво работать, чтобы исполнить задуманные планы.
Лев + Дева
Если в отношения вступили состоявшиеся люди, то у них блестящее будущее. Партнеры будут уважать устремления и планы любимого человека. Деве нравится домашний уют, а звездное внимание совсем не нужно.
Близнецы + Рыбы
Ранимые и утонченные Рыбки не стесняются быть теми, кто они есть. И Близнецы очень им подходят. Эти люди четко знают, чего хотят, и играют нужную роль для избранника.
Стрелец + Рыбы
Очень чутки в отношениях, но одна проблема все-таки есть. Это чувства и эмоции высокой интенсивности. Для них необходим хороший товарищ, способный обуздать этот напор.
Стрелец + Стрелец
Этот знак очень хорошо ладит с кавалером той же принадлежности. В их связи не будет скуки, а вот веселья - хоть отбавляй! И если один из них чем-то озадачится, второй поможет найти правильный выход.
Овен + Близнецы
Эта пара отнюдь не домоседы! Они любят шумно и весело проживать жизнь. Люди заходят к ним, чтобы хорошо провести время. Эта пара склонна к приключениям.
Телец + Рак
Пара, которая может стать лучшей! Это люди с разными ценностями, дополняющие один второго. Обустройство семейного гнездышка вызывает у них истинное наслаждение!
Телец + Рыбы
Первый – реалисты, вторые – мечтатели, и оба еще те домоседы. Создать идеальный семейный союз с неразрушимой связью — это цель, к которой они стремятся.
Стрелец + Водолей
Исследовать мир, воплощать в жизнь новые идеи - все это и многое другое они будут делать совместно, поддерживая и развивая партнера, ведь эти знаки идеально подходят друг другу.
Скорпион + Козерог
Эти отношения имеют шанс на существование, если Скорпион готов остепениться. Козерог же готов к таким отношениям всегда. Сообща они построят идеальную семью.
Близнецы + Весы
Пара, на которую другие хотят быть похожи. Им небесами предназначено быть вместе. У них общие интересы и стремления. Они любят проводить время среди людей.
Овен + Дева
Эта пара будет уравнивать сама себя во всем: Овен наметит цель, Дева проложит к ней путь. И каждый сделает жизнь возлюбленного лучше.
Телец + Козерог
Честолюбивы, им нравится красоваться перед другими. В этом их натура. В их силах стать одной из самых счастливых пар на Земле.
Весы + Скорпион
Каждый из партнеров в повседневной жизни может быть сам по себе, но вместе все же лучше! Эмоциональный Скорпион быстро сходится с легкомысленными Весами.
Водолей + Водолей
Очень высокомерный знак, в связи с чем отношения между ними будут полезны для обоих поддерживая их в тонусе. И эта искра не даст угаснуть их романтическим отношениям.
Скорпион + Рыбы
Ревность Скорпиона не распространится на Рыб, потому что более преданного человека им не найти. Рыбы будут рады идти за своим избранником.
Близнецы + Стрелец
Крепкие, хорошие отношения. На первый взгляд. Однако все могут разрушить Близнецы. Но даже если пути этих знаков разойдутся, оба запомнят проведенное время вместе на всю жизнь.
Рак + Весы
В их отношениях нет большой романтики, а значит, будет мало ссор. Самой большой их проблемой будет принятие решения: состоять в отношениях или быть друзьями?
Скорпион + Стрелец
Как говорится, «встретились два одиночества». Оба упрямы и своевольны. Сильны и способны работать вместе. Им очень трудно извиняться, но они не прекращают борьбы за свое счастье!
Весы + Рыбы
Каждый оказывает взаимное влияние на партнера, что ведет к гармонизации отношений. Они создают единое целое. Самое важное в отношениях для обоих - это преданность!
Близнецы + Близнецы
Контроль над любимым? Это не про них. Постороннему покажется, что у них в отношениях проблемы. Для них же это не будет чем-то серьезным, их союз крепче камня.
Весы + Водолей
Партнеры в этой паре очень сильно связаны духовно. Но несмотря на это, их отношения легкие и с оттенком несерьезности. Оба будут заводить друзей по интересам и хобби.
Скорпион + Водолей
Водолею свойственно не обращать внимания на иногда страннное отношение Скорпиона к их союзу. Водолей не будет подавлять избранника излишними придирками.
Лев + Стрелец
Занятые, деловые люди. Они ценят и уважают своего партера и не тратят время на разговоры, предпочитая им действия. Они хорошо ладят и не устраивают из отношений слезливую мелодраму.
Весы + Стрелец
Они вместе и одновременно немного одиноки. Однако они весело проводят вместе время. Всегда готовы к приключениям!
Рак + Скорпион
Эти двое прекрасно дополняют друг друга, хотя внешне - полные противоположности. Крепкий союз, вот что интересует обоих. И касается это не только любовной связи, но и работы.