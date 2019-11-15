В Москве нашли мертвой солистку известной рок-группы

О трагедии стало известно 14 ноября 2019 года, когда в полицию обратился 70-летний дядя певицы Рафкат. Он заявил, что последний раз выходил на связь с родственницами еще в минувшем апреле. Пару недель он сделал попытку дозвониться до племянницы, но ее телефон оказался отключен. Когда пенсионер приехал в квартиру, где проживали 44-летняя Садыкова и ее 67-летняя мать, дверь ему не открыли, а соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.