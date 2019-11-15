В Москве нашли мертвой солистку известной рок-группы

В одной из квартир в Москве были найдены мертвыми бывшая участница рок-группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать, пишет Topnews. Они пролежали в ванне несколько месяцев.
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на осведомленные источники, женщины умерли несколько месяцев назад.
О трагедии стало известно 14 ноября 2019 года, когда в полицию обратился 70-летний дядя певицы Рафкат. Он заявил, что последний раз выходил на связь с родственницами еще в минувшем апреле. Пару недель он сделал попытку дозвониться до племянницы, но ее телефон оказался отключен. Когда пенсионер приехал в квартиру, где проживали 44-летняя Садыкова и ее 67-летняя мать, дверь ему не открыли, а соседи рассказали, что в последний раз видели женщин в июле.
Мужчина обратился к спасателям, которые в присутствии стражей правопорядка вскрыли квартиру. В ванной были обнаружены тела женщин, причем на шею певицы была накинута веревка.
По факту случившегося назначены экспертизы, по результатам которых будет сделан вывод о наличии или отсутствии в деле криминального следа.
Рок-группа «Маневры» распалась в 2014 году. После этого Надира Садыкова перебивалась случайными заработками.