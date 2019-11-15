Анна Семенович опубликовала пикантное фото из спальни

39-летняя Анна Семенович подразнила фанатов откровенным снимком в кровати. Звезда разделась для соблазнительного кадра, пишет Cosmo.
Певица порадовала поклонников смелым кадром. Главной локацией для фотосессии была ее спальня. Анна позировала в черном белье. Сверху она накинула бледно-желтую мужскую рубашку. Артистка расстегнула верхние пуговицы, чтобы выглядеть еще соблазнительней.
Бывшая участница группы «Блестящие» распустила длинные волосы и сделала красивый макияж в нежных тонах — накрасила глаза и нанесла светлый блеск на губы. Семенович обнажила стройные ноги, присев на край кровати.
Звезда призналась, что в последний день трудовой недели ей тяжело выбираться из постели. «В пятницу особенно сложно просыпаться. Хочется нежиться под тёплым одеялом и погружаться в удовольствие», — заверила она.
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