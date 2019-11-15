Новость дня: в Сети обсуждают питерскую любовницу Евгения Плющенко

Сериал «ЯнаСупер», который за один выпуск наделал столько шума, можно было бы назвать по-другому: «Богатые тоже плачут-2». Рейтинги – это, конечно, прекрасно. Но, кажется, очень не вовремя Рудковская с легкой продюсерской подачи Ксении Собчак привлекла к своей семье такое повышенное внимание. Не надо разглядывать пару Яны и Евгения Плющенко под лупой, чтобы увидеть, что там происходит на самом деле, когда выключены ненавистные спортсмену камеры.

В светской тусовке давно не секрет, что Плющенко ходит по скользкой дорожке не только на ледовых стадионах. Говорят, он уже два с половиной года живет на две семьи. Молодая соперница Рудковской (девушка, судя по всему, со стальными нервами) – модель из Санкт-Петербурга. Как это ни парадоксально, именно ее появление в жизни Евгения повлияло на то, что фигурист два года назад обвенчался с Рудковской. В окружении скандально известных супругов обсуждают, как это было: Яна узнала об изменах мужа, но попыталась закрепить брак священным союзом. Не помогло – как и все, что делается с определенным расчетом. Надо сказать, Евгений не очень-то шифруется. В десятую годовщину свадьбы он уехал отдыхать со своей новой пассией, и Яне в качестве поздравления пришлось публиковать в Instagram архивные фотографии.

Рудковская – женщина сильная и волевая, она не любит, чтобы ее жалели. Поэтому тусовке, которая во всех подробностях знает о двойной жизни Плющенко, остается только молча ей сочувствовать. Известно, что новая избранница 37-летнего Евгения живет в Питере рядом с его родителями. В Северной столице чемпион охотно берет ее на светские мероприятия – правда, никак не комментирует эти выходы.

«Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны, — делится коллега фигуриста. — Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над i. Но они оба – люди публичные, наверное, это не так просто сделать».