Кто-то сглазил: Регина Тодоренко ищет гадалку, чтобы снять порчу

На днях 29-летняя российская телеведущая получила премию «Женщина года» по версии журнала Glamour. Но не успели фанаты порадоваться за звезду, как та расстроила их известием об ужасном самочувствии, передает Лайф.
Недавно Регина Тодоренко опубликовала на своей страничке в Instagram странную запись, где поделилась с подписчиками своей тревогой. По словам ведущей, в последнее время она чувствовала себя не очень хорошо. «Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил», - написала Регина.
Звезда добавила, что теперь ей нужна гадалка, которая сможет очистить ее от «этой грязи». Может, даже «выкатать яйцом». Фанаты не на шутку испугались за здоровье Регины, предлагая свои варианты. Но позже она опубликовала новые сториз, где пояснила, что всё это — шутка и не надо беспокоиться.