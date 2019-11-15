Кто-то сглазил: Регина Тодоренко ищет гадалку, чтобы снять порчу

Недавно Регина Тодоренко опубликовала на своей страничке в Instagram странную запись, где поделилась с подписчиками своей тревогой. По словам ведущей, в последнее время она чувствовала себя не очень хорошо. «Внутри как будто что-то крутит, постоянно тошнота и понос. Не знаю, такое ощущение, как будто кто-то сглазил», - написала Регина.