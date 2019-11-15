Усики эстонского певца на Eesti Laul восхитили журналистов (ФОТО)

Музыкант и певец Карл-Эрик Таукар сегодня вел пресс-конференцию конкурса Eesti Laul 2020, по итогам которого мы будем иметь 1 звезду, представляющую нашу страну на «Евровидении-2020» в Нидерландах.
Но прически Таукара мало кого удивила, хотя и она изменилась. Больше всего журналистов порадовали стильные усики певца. Это его новый образ для конкурса. В начале октября стало известно, что ведущими конкурса Eesti Laul 2020 будут Карл-Эрик Таукар и Тынис Нийнеметс.
Журналисты предполагают, что это может быть и временной акцией, ведь в некоторых европейских странах ноябрь называется «моябрем» и многие мужчины целый месяц носят стильные усы. Свое начала кампания получила в Австралии, где она была посвящена мужского здоровью - представители сильного пола должны следить за своим здоровьем и чаще ходить к врачу и правильно питаться.
Еще в 2012 году Таукар говорил, что эстонские активисты «Моября» произвели на него приятное впечатление.
«Если бы они смогли мне помочь вырастить пышные усы, я бы обязательно вступил в их ряды», - сказал Таукар.
Как видите, пышных усов не получилось, а вот усики - это да. Как вы считаете, в моде ли сейчас усы?