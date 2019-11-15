Новинка на эстонском рынке - часы Huawei Watch GT 2: две недели без зарядки, звонки и управление музыкой

В ноябре в Эстонии отмечается месяц мужского здоровья, поэтому мы хотим рассказать о новинке на эстонском рынке, которая может быть интересна деловому и спортивному мужчине, следящему за тем, сколько шагов он в день сделал и какой у него сейчас пульс.
Мы представляем вашему вниманию обзор умных часов, которые этой осенью появились на эстонском рынке. Самое основное, что нужно о них знать - заряда хватает почти на 2 недели, заряжаются они быстро (около 60 минут) и также с этими часами можно принимать душ, но лучше всё равно не злоупотреблять этим. На эстонском рынке они приглянутся бизнесменам и деловым мужчинам, потому что напоминают старую-добрую мужскую классику.
На рынке такие часы сейчас есть 42 мм и 46 мм.
Давайте теперь подробнее и небольшими техническими данными:
Во второй версии Watch GT учли пожелания пользователей: появились микрофон, динамики, много встроенной памяти и прямое подключение к наушникам. Теперь можно бегать без смартфона! При этом часы работают 2 недели, дорого выглядят, а стоят они около 229 и 249 евро (в зависимости от размера).
Huawei Watch GT 2 работают на фирменной операционке Lite OS, поэтому санкции США им не страшны: здесь нет Google сервисов, Facebook или Instagram. Зато есть впечатляющая автономность, яркий AMOLED экран и куча спортивных режимов, пишет Hi-tech.mail.ru.
Умная начинка в швейцарской классике
В продаже будут две модели Watch GT 2: элегантная с 3D-стеклом и корпусом 42 мм, и строгая — 46 мм. У нас на тесте вторая.
Внешне Watch GT 2 похожи на Watch GT, только дисплей не утоплен в корпус, а идет вровень с гранями. Поначалу это смущало: стекло не защищено бортиками, легко поцарапать. Но прошел месяц, стекло целое, можно выдохнуть. Стальной корпус тоже не пострадал.
Часы выдерживают погружение на глубину до 50 метров — с ними можно плавать. Олеофобное покрытие не дает стеклу покрыться жирными разводами. Ремешок легко поменять: крепление стандартное, шириной 22 мм. На Алиэкспресс полно вариантов, есть из разноцветной кожи и металлические.
А вот дизайн — дело субъективное. Huawei Watch GT 2 все так же умело совмещают цифровой гаджет и аналоговые хронометры в швейцарском стиле, а-ля Swiss Military Hanowa. Как модный подарок мужу, другу, брату или себе — отличный вариант. Корпус не выпирает (толщина 10,6 мм), прячется под рукав рубашки, не цепляется за углы.
Дисплей стал больше и ярче
В Huawei Watch GT 2 установлен AMOLED дисплей диаметром 1,39 дюйма. Разрешение — 454 х 454 пикселей, отдельные точки не разглядеть даже в упор. Яркости — 5 уровней, есть автоматическая подстройка, как на смартфонах, при изменении окружающей яркости датчик срабатывает моментально. Максимальная яркость — 1000 нит, под солнцем все видно. Для занятий спортом на улице — важный параметр.
Дисплей Huawei Watch GT 2 — один из лучших среди всех носимых гаджетов.
В Huawei Watch GT 2 есть режим Always On Display, когда на экране постоянно отображается время.
Хотелось бы еще видеть значки уведомлений, но увы. В таком режиме время работы уменьшается в 2 раза. Так что выбирайте: две недели без постоянного отображения времени, либо неделя — с постоянным.
Можно не заряжать перед отпуском
Но самое главное, что заряжаются они очень быстро! За час у вас уже будет полная батарея!
Что отличает Huawei Watch GT 2 от других умных часов — долгое время работы. Заряда хватает на две недели, с постоянно работающим пульсометром, 90 мин тренировок и 30 мин музыки еженедельно. В режиме тренировки с включенным GPS хватит на 30 часов (но вы вряд ли столько выдержите).
У меня Huawei Watch GT 2 работают 11-12 дней. Спортом занимаюсь редко, зато часто приходят уведомления, они тоже нагружают батарею. С включенным Always On Display хватает на 8 дней, этот режим можно настроить так, чтобы автоматически отключался на ночь. В любом случае, ни одни умные часы с такой функциональностью не работают так долго.
Watch GT 2 заряжаются на специальной «площадке». Было бы круто заряжать их от беспроводной зарядки смартфона (есть еще со времен Mate 20 Pro). Но хотя бы не придется таскать с собой специальный кабель: зарядное устройство подключается через USB-C.
Короткое мнение о продукте:
Huawei Watch GT 2 — это в первую очередь надежный и точный фитнес-трекер с классным дизайном. И только потом — умные часы. С них можно звонить, слушать музыку и подключать наушники напрямую. Это новшество для Huawei, но у конкурентов все это есть.
А вот чего всем не хватает, так это сумасшедшей автономности. Watch GT 2 живут 2 недели на одном заряде — это лихо. Вы можете зарядить часы перед отпуском и не переживать, что забыли адаптер. Они не разрядятся посреди дня после долгой тренировки.
Зависимость от розетки — это главная причина, почему, почему многие люди не покупают умные часы. У Huawei Watch GT 2 с этим проблем нет, можно смело брать. К тому же стоят они в 2 раза дешевле Apple Watch, выглядят богато и умеют почти все то же самое.
Смотрите полный видео-обзор ниже!