Новинка на эстонском рынке - часы Huawei Watch GT 2: две недели без зарядки, звонки и управление музыкой

Мы представляем вашему вниманию обзор умных часов, которые этой осенью появились на эстонском рынке. Самое основное, что нужно о них знать - заряда хватает почти на 2 недели, заряжаются они быстро (около 60 минут) и также с этими часами можно принимать душ, но лучше всё равно не злоупотреблять этим. На эстонском рынке они приглянутся бизнесменам и деловым мужчинам, потому что напоминают старую-добрую мужскую классику.

На рынке такие часы сейчас есть 42 мм и 46 мм.

Давайте теперь подробнее и небольшими техническими данными:

Во второй версии Watch GT учли пожелания пользователей: появились микрофон, динамики, много встроенной памяти и прямое подключение к наушникам. Теперь можно бегать без смартфона! При этом часы работают 2 недели, дорого выглядят, а стоят они около 229 и 249 евро (в зависимости от размера).

Huawei Watch GT 2 работают на фирменной операционке Lite OS, поэтому санкции США им не страшны: здесь нет Google сервисов, Facebook или Instagram. Зато есть впечатляющая автономность, яркий AMOLED экран и куча спортивных режимов, пишет Hi-tech.mail.ru.

ФОТО: скриншот видео

Умная начинка в швейцарской классике

В продаже будут две модели Watch GT 2: элегантная с 3D-стеклом и корпусом 42 мм, и строгая — 46 мм. У нас на тесте вторая.

Внешне Watch GT 2 похожи на Watch GT, только дисплей не утоплен в корпус, а идет вровень с гранями. Поначалу это смущало: стекло не защищено бортиками, легко поцарапать. Но прошел месяц, стекло целое, можно выдохнуть. Стальной корпус тоже не пострадал.

Часы выдерживают погружение на глубину до 50 метров — с ними можно плавать. Олеофобное покрытие не дает стеклу покрыться жирными разводами. Ремешок легко поменять: крепление стандартное, шириной 22 мм. На Алиэкспресс полно вариантов, есть из разноцветной кожи и металлические.

А вот дизайн — дело субъективное. Huawei Watch GT 2 все так же умело совмещают цифровой гаджет и аналоговые хронометры в швейцарском стиле, а-ля Swiss Military Hanowa. Как модный подарок мужу, другу, брату или себе — отличный вариант. Корпус не выпирает (толщина 10,6 мм), прячется под рукав рубашки, не цепляется за углы.

Дисплей стал больше и ярче

ФОТО: Дисплей часов

В Huawei Watch GT 2 установлен AMOLED дисплей диаметром 1,39 дюйма. Разрешение — 454 х 454 пикселей, отдельные точки не разглядеть даже в упор. Яркости — 5 уровней, есть автоматическая подстройка, как на смартфонах, при изменении окружающей яркости датчик срабатывает моментально. Максимальная яркость — 1000 нит, под солнцем все видно. Для занятий спортом на улице — важный параметр.

Дисплей Huawei Watch GT 2 — один из лучших среди всех носимых гаджетов.

В Huawei Watch GT 2 есть режим Always On Display, когда на экране постоянно отображается время.