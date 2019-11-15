Галерея 18+: самая горячая вечеринка «Танцевальный рай» свела с ума гостей вновь

Вечеринка Танцевальный рай special Retro Party покорила сердца любителей «навечно любимых хитов» и с каждым разом собирает все больше и больше поклонников.

Это поистине яркое событие и незабываемое путешествие на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который наполняет паруса космического корабля любимыми ритмами лучших ретро-хитов!

Special Retro Party - это особая музыкальная микс-вечеринка – волшебное путешествие сквозь время, одновременно находясь в раю воспоминаний 15-летней давности, купаясь «в море» памяти, и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки; это 50% лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50% самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп шоу-программа из России «радовала глаз» гостей, LED-саксофон шоу - Хенри Арукюла – добавил пикантности популярным хитам!

Богемного шика добавили sexy гоу-гоу из Санкт-Петербурга.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ! Следующий Танцевальный Рай пройдет в субботу, 11 января, куда мы приглашаем вас в кругу друзей отметить любимый праздник – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД в ночном клубе Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn)! Не пропусти – будь на месте!