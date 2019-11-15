Видео: 12-летний мальчик из Эстонии создал волшебную лампу, включающуюся по хлопку
Знакомьтесь, - это 12-летний изобретатель Керт Вахтер из Рапламаа, у которого дома даже свой кабинет, где он делает своими руками различные технические чудеса. Мальчик сам смастерил лампу, которая включается после двух хлопков в ладоши подряд и дверь в его кабинет можно открыть только специальным чипом.
Ему не очень нравится, когда другие входят в комнату, поэтому он придумал такую дверь, открывающуюся только его специальным чипом. В школе Керт старается быть «нормальным мальчиком», так он сам сказал.
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