Видео: 12-летний мальчик из Эстонии создал волшебную лампу, включающуюся по хлопку

Знакомьтесь, - это 12-летний изобретатель Керт Вахтер из Рапламаа, у которого дома даже свой кабинет, где он делает своими руками различные технические чудеса. Мальчик сам смастерил лампу, которая включается после двух хлопков в ладоши подряд и дверь в его кабинет можно открыть только специальным чипом.