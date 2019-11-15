Почему ни в коем случае нельзя есть много хурмы

В чем нездоровом упорно хурму подозревают?

Мнение специалистов

В хурме содержится много танинов (соединения растительного происхождения), отсюда и ее вяжущие свойства. Они обладают и другим эффектом — закрепляющим. Поэтому, если только вы не страдаете диареей, много есть ее и правда не стоит, иначе будут проблемы обратного порядка. То есть в тех случаях, когда мы при расстройстве желудка пьем крепкий черный чай, чтобы организм немного успокоился, можно есть много хурмы. Больше никакой опасности в ней нет.

То же самое можно сказать и о многих других фруктах: те же лимоны сами по себе в разумных дозах есть безопасно (если у вас нет противопоказаний или аллергии), а в больших количествах — да, очень вредно и опасно для здоровья. Но почему-то про лимоны это и так все знают, а насчет хурмы задаются аналогичным вопросом.

Также люди интересуются, почему нельзя есть хурму вместе с молоком. Дело в том, что дубильные кислоты, которые в ней содержатся, соединяясь с белками, образуют сплошной ком. Важно помнить, что многие продукты, безопасные сами по себе, в сочетании друг с другом дают не очень хорошее воздействие на организм. То же можно сказать и о сочетании дыни с медом.

Получается, есть хурму можно, только понемножку. А сколько именно, с кожурой или без, спелую или недозрелую, мы выяснили у другого специалиста.

Испанские коллеги доказали, что хурма богата пектином, йодом, разными необходимыми нам витаминами и микроэлементами, она еще способна сжигать жир, поэтому ешьте ее на здоровье, только хорошо промытую. В идеале в сезон — две штуки в день. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, мы должны съедать по пять фруктов и овощей в сутки.

Хурму можно употреблять с кожурой (она полностью усваивается организмом), если она не повреждена. Увы, нам ее из регионов произрастания — Испании, Абхазии — везут незрелую. Она поспевает уже в процессе перемещения. И из-за этого содержание в ней полезных веществ меньше, чем в созревшей, но это некритично. Все равно волокна даже такой хурмы снижают риски инфарктов, инсультов, онкологии.

А вот неспелую хурму есть не стоит — ничего хорошего в ней нет. В хурме содержится много сахарозы и глюкозы, поэтому ее, как и другие фрукты, не рекомендуется есть на ночь или поздно вечером: в течение дня мы успеваем израсходовать эти углеводы, а съеденные на ночь, они переходят в жир.

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