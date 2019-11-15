В Москве пропала 86-летняя актриса Татьяна Доронина

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский много дней не могут связаться с президентом МХАТ имени Горького Татьяной Дорониной. Та просто не отвечает на звонки друзей, пишет Topnews.
«Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь», — заявил телеведущий. По его словам, Татьяна Доронина долгие годы работала в театре, забросив киносъемки на тридцать лет.
В прошлом году ее сместили с поста художественного руководителя театра, оставив в должности почетного президента. Доронина очень сильно расстраивалась, но сделать ничего не могла. Малахов считает, что условия, на которых Доронина оставила пост, нынешнее руководство театра не выполнило.
Напомним, что сейчас Татьяне Дорониной 86 лет. За свою жизнь она пять раз была замужем. Первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у артистки нет.