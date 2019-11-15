Пт, 15.11.2019
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В Москве пропала 86-летняя актриса Татьяна Доронина

Татьяна Доронина

ФОТО: Vitaliy Bezrukih/RIA Novosti

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский много дней не могут связаться с президентом МХАТ имени Горького Татьяной Дорониной. Та просто не отвечает на звонки друзей, пишет Topnews.

«Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь», — заявил телеведущий. По его словам, Татьяна Доронина долгие годы работала в театре, забросив киносъемки на тридцать лет.

В прошлом году ее сместили с поста художественного руководителя театра, оставив в должности почетного президента. Доронина очень сильно расстраивалась, но сделать ничего не могла. Малахов считает, что условия, на которых Доронина оставила пост, нынешнее руководство театра не выполнило.

В итоге в театре в отсутствие Дорониной стали происходить стычки труппы театра с руководством в лице действующего худрука Эдуарда Боякова. Телеведущий заявил, что Доронина с весны не появляется в театре, что с ней сейчас происходит, неизвестно сообщает «СтарХит».

Напомним, что сейчас Татьяне Дорониной 86 лет. За свою жизнь она пять раз была замужем. Первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у артистки нет.

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