«Красная Шапочка» идет под венец

Звезда советского детского фильма «Про красную шапочку» Яна Поплавская собирается сыграть свадьбу. Избранником актрисы стал радиоведущий Евгений Яковлев. Звездная пара решила совместить торжество с еще одним немаловажным событием — новосельем.

Яна Поплавская ФОТО: скриншот из Youtube

«Мы строим большой дом. Ну, как большой. Не очень большой, просто загородный дом строим. Как его достроим, так туда друзей пригласим», — сообщил диктор.

Несколько лет назад Яна и Евгений купили участок в подмосковном поселке Алешино, всего в часе езды от шумной Москвы. Актриса и радиоведущий поделились: к весне, когда планируется долгожданная свадьба, ремонт будет закончен.

Путь 52-летней Яны Поплавской к женскому счастью был непростым. После первого неудачного брака с режиссером Сергеем Гинзбургом актриса вообще перестала верить в любовь, но встреча с Евгением Яковлевым все изменила. Оба быстро поняли, что созданы друг для друга, но со свадьбой не спешили. Оказалось, радиоведущий не раз звал Яну замуж, но та все время отказывала. «Ну вы же знаете, я трусливая. Я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрали в армию. Но теперь я наконец-то согласилась. На пятом году отношений», — призналась актриса.

Евгений сделал предложение во время празднования очередной годовщины их встречи. Радиоведущий постарался создать максимально романтическую обстановку, чтобы Поплавская не отказала ему снова.