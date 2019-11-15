Даже без Кончаловского! Смотрите, как весело и стильно прошло в Таллинне открытие кинофестиваля PÖFF

Фестиваль открыл фильм Марьям Тузани «Адам», который страна Марокко выдвинула на премию «Оскар».

Церемония открытия началась в 19:00 в концертном зале Alexela. Помимо просмотра фильма гости мероприятия увидели постановку Ингмара Йыэла, вручение стипендии имени киноактера Бруно Оя молодым и талантливым. Вел вечер актер Кристьян Лююс.

Кинофестиваль «Тёмные ночи» пройдет с 15 ноября по 1 декабря в Таллинне и Тарту, и его основная программа включит 200 фильмов из 77 стран. 21 фильм поборется за главный приз фестиваля, равный 10 000 евро. В четырех конкурсных и 11 специальных программах состоится 31 мировая премьера и 31 международная премьера, что стало рекордом фестиваля. 11 фильмов выдвинуты на премию «Оскар» в категории фильмов на иностранном языке.

Свои новые киноработы представят такие именитые режиссеры, как лауреат премии PÖFF за выдающийся вклад в кинематограф Андрей Кончаловский, Горан Паскалевич и Милчо Манчевский.

Вместе с платформой для профессионалов в сфере аудио-визуальной индустрии Industry@Tallinn & Baltic Event на PÖFF прибудет в общей сложности 1300 гостей.

Впервые в Кохтла-Ярве и Нарве пройдет сопутствующий фестиваль KinoFF, на котором покажут новейшие российские фильмы.

Снова можно будет увидеть уже полюбившиеся зрителям спецпрограммы Doc@PÖFF, «Полуночный трепет» (Midnight Shivers), «Выбор критиков Screen International», «Кино о моде», «Институт Гете представляет: новое немецкое кино», «Программа спортивных фильмов Эстонского олимпийского комитета», TV Beats и «Авторские работы» (Signatures). «Панораму» заменят «Свежие веяния».

Одновременно с PÖFF пройдут фестиваль детского и молодежного кино Just Film и фестиваль короткометражного и анимационного кино PÖFF Shorts.