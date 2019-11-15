Известный футболист расписался с россиянкой, ради которой бросил жену с тремя детьми

Нападающий бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану женился на российской модели Екатерине Дорожко. Об этом девушка лично сообщила на своей странице в Instagram.

«Можете нас поздравить», — подписала Екатерина свадебные фото.

Друзья пары и подписчики последовали просьбе невесты футболиста и оставили в комментариях свои поздравлениям молодоженам.

«Ура!!! Поздравляю от души! Совет да любовь! Гармонии и взаимопонимания! Страсти и позитива»; «Ребята, вы потрясающие»; «Катя, поздравляю! Берегите друг друга!» — написали фолловеры.