Виталина Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Армену Джигарханяну

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намерена наведаться в больницу к бывшему мужу Армену Джигарханяну. Едва узнав, что 84-летнему актеру нездоровится, она решила бросить все дела и навестить его, сообщают Дни.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор помнит все предпочтения в еде народного артиста СССР. Она не прочь привезти в больницу экс-супругу клюквенный компот и домашний бульон.