Виталина Цымбалюк-Романовская рвется в больницу к Армену Джигарханяну

Пианистка уверена, что ее бывшему мужу не повредит клюквенный компот и домашний наваристый бульон, пишет Пятый канал.
Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская намерена наведаться в больницу к бывшему мужу Армену Джигарханяну. Едва узнав, что 84-летнему актеру нездоровится, она решила бросить все дела и навестить его, сообщают Дни.ру.
Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор помнит все предпочтения в еде народного артиста СССР. Она не прочь привезти в больницу экс-супругу клюквенный компот и домашний бульон.
Пианистка утверждает, что после череды громких скандалов, она абсолютно не держит зла на Армена Джигарханяна. «Мне очень жаль, что его лишили любви и театра в конце жизни и оставили в одиночестве. Он заслуживал другой участи», — сказала Виталина Цымбалюк-Романовская.