Пт, 15.11.2019
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Мечта ортодонта: Влад Топалов поразил Сеть кривыми зубами

Влад Топалов

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Популярный росcийский певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов удивил подписчиков своего Instagram фотографией, на которой запечатлены во всей красе его нижние зубы.

В кадре, сделанном, предположительно, во время тренировки, артист позирует крупным планом с удивленным выражением лица, показывая при этом частично свои передние зубы на нижней челюсти.

«Всем поклонникам моих зубов посвящается!!!» - написал он в собственном комментарии к своей публикации.

Поклонники тут же разразились большим количеством смешливых комментариев в адрес зубов исполнителя.

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