Мечта ортодонта: Влад Топалов поразил Сеть кривыми зубами

Популярный росcийский певец и муж Регины Тодоренко Влад Топалов удивил подписчиков своего Instagram фотографией, на которой запечатлены во всей красе его нижние зубы.
В кадре, сделанном, предположительно, во время тренировки, артист позирует крупным планом с удивленным выражением лица, показывая при этом частично свои передние зубы на нижней челюсти.
«Всем поклонникам моих зубов посвящается!!!» - написал он в собственном комментарии к своей публикации.
Поклонники тут же разразились большим количеством смешливых комментариев в адрес зубов исполнителя.