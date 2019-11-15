Анфиса Чехова связалась с тяжелобольной Заворотнюк

Здоровье известной актрисы Анастасии Заворотнюк продолжает оставаться одной из главных тем российского шоу-бизнеса последних дней.
Семья знаменитости все еще хранит молчание, что порождает большое количество сплетен, домыслов и спекуляций относительно реального положения дел.
На этом фоне телеведущая Анфиса Чехова сообщила, что ей удалось связаться с Анастасией Заворотнюк после того, как в СМИ появилось большое количество новостей о тяжелом состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Однако никакого вразумительного ответа Чехова, увы, не получила.
«Я ей писала, но ничего вразумительного не услышала. И понимаю, что незачем навязываться. У человека сейчас свои происходят процессы. Дай бог, чтобы все было хорошо», - сказала телеведущая для программы «В теме» канала «Ю».