Пт, 15.11.2019
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Ученые назвали симптом последнего года жизни

Депрессия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Novak/PantherMedia / Martin Novak

Ученые из Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения при Университете Рутгерса в Нью-Йорке (США) провели масштабное научное исследование, по итогам которого назвали неожиданные симптомы последнего года жизни. Участниками исследования стали 3 274 человека.

Волонтеры заполнили специально подготовленные медицинские анкеты, в которых среди прочего раскрыли информацию об уровне своих доходов, образовании и психическом здоровье. Оказалось, что примерно за год до смерти у участников исследования увеличивалось количество депрессивных симптомов.

Исследователи утверждают, что к последнему месяцу жизни диагноз депрессия можно было поставить 59% респондентов, хотя формально они не проходили никаких специальных обследований.

По словам доктора Элиссы Козловой, ученым удалось зафиксировать, что показатели выживаемости у людей с депрессией намного ниже, нежели у остальных. Симптомы этого серьезного заболевания негативно влияют на жизнь пациентов, особенно, когда их срок пребывания на Земле подходит к концу. Сразу после выхода на заслуженный отдых симптомы депрессии появлялись у 23% респондентов, сообщает Topnews.

В новом исследовании показатели заболевания оставались стабильными в период с 12 до четырех месяцев до смерти, после чего они начинали усиливаться. Тревожные симптомы за 4 месяца до кончины были у 42% добровольцев, за месяц фиксировались у 59% участников.

Ученые уточнили, что последний год жизни у женщин начинается с трех признаков нервного расстройства, а у мужчин - с двух. За месяц до смерти эти показатели у обоих полов выходят на один уровень.

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