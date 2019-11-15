Ученые назвали симптом последнего года жизни

Волонтеры заполнили специально подготовленные медицинские анкеты, в которых среди прочего раскрыли информацию об уровне своих доходов, образовании и психическом здоровье. Оказалось, что примерно за год до смерти у участников исследования увеличивалось количество депрессивных симптомов.

Исследователи утверждают, что к последнему месяцу жизни диагноз депрессия можно было поставить 59% респондентов, хотя формально они не проходили никаких специальных обследований.

По словам доктора Элиссы Козловой, ученым удалось зафиксировать, что показатели выживаемости у людей с депрессией намного ниже, нежели у остальных. Симптомы этого серьезного заболевания негативно влияют на жизнь пациентов, особенно, когда их срок пребывания на Земле подходит к концу. Сразу после выхода на заслуженный отдых симптомы депрессии появлялись у 23% респондентов, сообщает Topnews.

В новом исследовании показатели заболевания оставались стабильными в период с 12 до четырех месяцев до смерти, после чего они начинали усиливаться. Тревожные симптомы за 4 месяца до кончины были у 42% добровольцев, за месяц фиксировались у 59% участников.