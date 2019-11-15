Ученые назвали симптом последнего года жизни

Ученые из Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения при Университете Рутгерса в Нью-Йорке (США) провели масштабное научное исследование, по итогам которого назвали неожиданные симптомы последнего года жизни. Участниками исследования стали 3 274 человека.
Волонтеры заполнили специально подготовленные медицинские анкеты, в которых среди прочего раскрыли информацию об уровне своих доходов, образовании и психическом здоровье. Оказалось, что примерно за год до смерти у участников исследования увеличивалось количество депрессивных симптомов.
Исследователи утверждают, что к последнему месяцу жизни диагноз депрессия можно было поставить 59% респондентов, хотя формально они не проходили никаких специальных обследований.
В новом исследовании показатели заболевания оставались стабильными в период с 12 до четырех месяцев до смерти, после чего они начинали усиливаться. Тревожные симптомы за 4 месяца до кончины были у 42% добровольцев, за месяц фиксировались у 59% участников.
Ученые уточнили, что последний год жизни у женщин начинается с трех признаков нервного расстройства, а у мужчин - с двух. За месяц до смерти эти показатели у обоих полов выходят на один уровень.