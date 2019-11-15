В Сети появилось новое видео постельных сцен с Асмус, не вошедших в фильм «Текст»

Он отмечает, что перед утверждением актеров важно проверить партнеров на «совместимость» в кадре, и Кристина с Иваном прекрасно подошли друг другу.

«Это было для меня самым главным в решении снимать в роли Нины - Кристину. И для меня, их (персонажей) отношения - про любовь. Настоящую. И я их НЕ заставлял играть постельную сцену на пробах», - отмечает режиссер.

Подписчики режиссера пришли в недоумение, отметив, что ему не стоило выкладывать такие кадры в открытый доступ.

«А зачем это видео? Чтоб наверняка доказать что между ними что-то есть? И так все поняли что БЫЛО. Это наоборот надо СКРЫВАТЬ», - отмечает один.

Однако нашлись и те, кто заступились за артистов. «Ребята на сцене давно играют Любовь. В театре Ермоловой в спектакле «Утиная охота». Что вдруг все так подорвались? Это же профессионалы, Титаны. Что хочешь сыграют. Браво», - подчеркивает другой.

В другой публикации Клим Шипенко рассказал о том, почему утвердил именно Кристину Асмус на главную роль. По его словам, актриса способна за долю секунды сыграть массу «разных эмоций и вибраций», «ничего не играя».

«В этих пробах я увидел ту девушку, которую герой фильма не мог не спасти. Кристина хотела эту роль!!!!! Так как каждая актриса должна хотеть роль!!!» - заявил режиссер, отметив, что актриса «пробила его стену головой».

Также он объяснил, зачем его картине скандальная постельная сцена. «И эта сцена нужна в фильме потому, что секс часть нашей жизни, а жизнь наша сейчас в смартфоне. И всё!!!!» - заявил он.

На этом фоне сама Кристина Асмус решила прокомментировать свое недавнее эмоциональное интервью, в котором она призналась, что у нее нет близких отношений с родителями.

Она решила расставить все по своим местам, заявив, что это не было связано с фильмом «Текст». «Они там про родителей. И про стереотипы. Моя позиция по поводу »Текста« в этом видео. Я не призываю актрис сниматься в постельных сценах. Но если по всем предпосылкам вы чувствуете, что это будет хорошее кино (до конца этого знать никто не может), ориентироваться на дураков точно не надо. Да будет хейт!» - написала она, сопроводив публикацию фотографией, на которой она стоит на сцене в ходе церемонии вручения премии глянцевого издания Glamour. Подписчики Асмус поддержали ее в комментариях.