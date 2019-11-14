Чт, 14.11.2019
Субботний драйв с Limon.ee: Эдгар Гергель испытывает гибридного короля Эстонии - Toyota Camry (ВИДЕО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Стало известно, почему Анджелина Джоли не может простить Брэда Питта

Анджелина Джоли и Брэд Питт на премьере фильма «Малефисента».

ФОТО: ROBYN BECK/AFP

Актриса не хочет устанавливать с экс-супругом дружеские отношения, пишет Viva.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году можно смело назвать одним из самых скандальных и продолжительных. Даже спустя три года после расставания экс-супруги не могут прийти к компромиссу во многих вопросах. Более того, иснайдеры утверждают, что Джоли сама не хочет налаживать отношения с Брэдом.

Так, как утверждают источники, у актрисы накопилось слишком много обид. Похоже, именно поэтому Анджелина продолжает шантажировать бывшего мужа детьми, а также грозится рассказать нелицепритяную правду о Питте.

НАВЕРХ