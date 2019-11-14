Стало известно, почему Анджелина Джоли не может простить Брэда Питта

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году можно смело назвать одним из самых скандальных и продолжительных. Даже спустя три года после расставания экс-супруги не могут прийти к компромиссу во многих вопросах. Более того, иснайдеры утверждают, что Джоли сама не хочет налаживать отношения с Брэдом.