Стало известно, почему Анджелина Джоли не может простить Брэда Питта

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году можно смело назвать одним из самых скандальных и продолжительных. Даже спустя три года после расставания экс-супруги не могут прийти к компромиссу во многих вопросах. Более того, иснайдеры утверждают, что Джоли сама не хочет налаживать отношения с Брэдом.
Так, как утверждают источники, у актрисы накопилось слишком много обид. Похоже, именно поэтому Анджелина продолжает шантажировать бывшего мужа детьми, а также грозится рассказать нелицепритяную правду о Питте.