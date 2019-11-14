Как вам выбор? Есть вероятность, что Эстонию на «Евровидении» представит группа «Сосиски»

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Сегодня, 14 ноября, в программе «Ringvaade» на ETV объявили еще 12 артистов Эстонии, которые зимой поборются за звание лучшего музыканта страны в конкурсе Eesti Laul.
Вчера жюри представило имена первых 12 полуфиналистов в программе «Ringvaade». Сегодня вечером стали известны и остальные полуфиналисты песенного конкурска Eesti Laul.
Последние 12 полуфиналистов в алфавитном порядке:
«I'm Sorry. I Messed Up»: исполнитель Уудо Сепп, автор Андрей Зевакин
«Georgia (On My Mind)»: исполнитель Эгерт Милдер, авторы Каспар Каллусте, Маттео Капреоли и Эгерт Милдер
«Heart Winder»: исполнитель German & Violina, авторы Тимо Вендт, Эббе Равн, Карин-Джессика Костла и Лийс-Мирии Вендт
«Hingelind»: исполнитель Janet, авторы Марек Розенберг, Лаури Лембинен, Кадри Лепик и Янет Вавилов
«Kapa Kohi-LА»: исполнитель Viinerid, авторы Петер Пыдер, Хардо Хансар и Мартти Каск
«Kirjutan romaani»: исполнитель Revals, автор Яанус Сааго
«Majakad»: исполнитель Synne Valtri feat. Väliharf, авторы Сюнни Валтри, Яанус Вискар, Тоомас Лаур, Герт Грегор Кялло и Аапо Ильвес
«Miljon sammu»: исполнитель Мерилин Мялк, авторы Йонас Олссон, Теэму Йокинен, Яна Халлас, Мерилин Мялк
«Only Dream»: исполнитель INGER, автор Ингер Фридолин и Карл-Андер Рейсманн
«Ping Pong»: исполнитель Дженнифер Коэн, авторы Дженнифер Коэн и Луиза Лыхмус
«Right Time»: исполнитель INGA, авторы Петер Пыдер, Аллак Куск, Рауль Кребс и Инга Тислар
«Write About Me»: исполнитель Anett x Fredi, авторы Фредерик Кюэтс и Анетт Кулбин.
Список первых полуфиналистов найдешь ЗДЕСЬ.
В этом году на отборочный конкурс поступило 178 песен. из которых жюри выбрало 24.
В жюри Eesti Laul входили Андрес Пуусепп, Ану Варуск, Биргит Саррап, Даниэль Леви, Эда-Инес Этти, Хендрик Сал-Саллер, Юрий Макаров, Каупо Карелсон, Лаури Херманн, Мадис Аэсма, Майкен, Ове Петерселль, Стен Теппан и Вайдо Паннель.